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        Amasya'da devrilen motosiklet sürücüsü ile çarptığı çocuk öldü

        Amasya'da yayaya çarparak devrilen motosikletin sürücüsü ile çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:22 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:22
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        Amasya'da devrilen motosiklet sürücüsü ile çarptığı çocuk öldü
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        Amasya'da yayaya çarparak devrilen motosikletin sürücüsü ile çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

        Koray Ö'nün (22) kullandığı 34 TA 9390 plakalı motosiklet, İpekköy mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Şamil Çalışkan'a (12) çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile Çalışkan, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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