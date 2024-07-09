Amasya'da devrilen motosiklet sürücüsü ile çarptığı çocuk öldü

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile Çalışkan, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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