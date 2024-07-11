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        Manisa'ya atanan Kaymakam Güldoğan'dan veda ziyaretleri

        Manisa'nınSalihli ilçesine atanan Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, veda ziyaretlerine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 16:14 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:14
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        Manisa'ya atanan Kaymakam Güldoğan'dan veda ziyaretleri
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        Manisa'nınSalihli ilçesine atanan Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, veda ziyaretlerine başladı.

        Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Salihli Kaymakamlığına atanan Güldoğan, veda ziyaretleri kapsamında ilçedeki bazı kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

        Güldoğan, gazetecilere, 3 yılı aşkın süredir ilçede görev yaptığını, ilk günden bu yana birçok çalışmaya imza atıldığını söyledi.

        Merzifon'un zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip, kavşak yolları üzerinde konumlanmış bir şehir olduğuna dikkati çeken Güldoğan, böyle güzelliklere sahip bir ilçede görev yapmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti.

        Merzifon'da yapılan her işte birlik ve beraberliğin ön plana çıktığını dile getiren Güldoğan, "Merzifon'dan güzel anılarla ayrılmanın gururunu yaşıyorum. Coğrafi yapısı, sanayisi, tarihi, kültürü ve insanlarıyla örnek bir kente veda ediyoruz. Salihli'ye yolu düşen Merzifonlu hemşehrilerimize kapımız her daim açık." dedi.

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