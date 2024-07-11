Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde mobilya yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 16:29 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde mobilya yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kayseri'den Gürcistan'a giden Beglar S'nin kullandığı BE 770 G yabancı plakalı mobilya bulunan tırın dorsesinde, Gökçebağ köyü yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda park halindeyken kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, tırın çekici ve dorsesini tamamen sardı.

        Bu sırada vatandaşlar, hortumla su tutarak yangını söndürmeye çalıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın çekici ve dorsesi kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Balkonda feci ölüm! Gök gürültüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi
        Balkonda feci ölüm! Gök gürültüsü nedeniyle kalp krizi geçirdi
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Telefonunu çaldığını düşündü... Döve döve öldürdü!
        Telefonunu çaldığını düşündü... Döve döve öldürdü!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı: Hareketlilik sürüyor!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Manisa'ya atanan Kaymakam Güldoğan'dan veda ziyaretleri
        Manisa'ya atanan Kaymakam Güldoğan'dan veda ziyaretleri
        Gümüşhacıköy'de dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor
        Gümüşhacıköy'de dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor
        Amasya'da devrilen motosiklet sürücüsü ile çarptığı çocuk öldü
        Amasya'da devrilen motosiklet sürücüsü ile çarptığı çocuk öldü
        Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı; 'Sende beni öldürecek cesaret yok'...
        Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı; 'Sende beni öldürecek cesaret yok'...
        Amasya'da motosikletin çarptığı çocuk ve sürücü öldü
        Amasya'da motosikletin çarptığı çocuk ve sürücü öldü
        Amasya'da yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Amasya'da yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı