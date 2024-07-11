Amasya'da mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Amasya'nın Merzifon ilçesinde mobilya yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde mobilya yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayseri'den Gürcistan'a giden Beglar S'nin kullandığı BE 770 G yabancı plakalı mobilya bulunan tırın dorsesinde, Gökçebağ köyü yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda park halindeyken kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tırın çekici ve dorsesini tamamen sardı.
Bu sırada vatandaşlar, hortumla su tutarak yangını söndürmeye çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın çekici ve dorsesi kullanılamaz hale geldi.
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