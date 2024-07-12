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        Amasyaspor Futbol Kulübü, teknik direktör Zafer Uysal ile anlaştı

        TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Amasyaspor Futbol Kulübü'nde teknik direktörlüğe Zafer Uysal getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 19:52 Güncelleme: 12.07.2024 - 19:52
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        Amasyaspor Futbol Kulübü, teknik direktör Zafer Uysal ile anlaştı
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        TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Amasyaspor Futbol Kulübü'nde teknik direktörlüğe Zafer Uysal getirildi.

        Amasya Belediyesinde düzenlenen imza töreninde Uysal, bir yıllık sözleşmeyi imzaladı.

        Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasyaspor'u layık olduğu yere getireceklerini dile getirerek, ancak şehrin takımına herkesin sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

        Uysal, doğup büyüdüğü şehre hizmet etmekten dolayı memnun olduğunu belirterek, "Amasyaspor'u çok güzel günler bekliyor, çok güzel günler getireceğimizi düşünüyorum. İnşallah bizim için her şey çok güzel olacak. İbrahim Karaman başkanıma ve Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Amasyaspor'u layık olduğu yere getirmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

        Öte yandan Amasyaspor'da idari menajerliğe de Tuncay Koçin getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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