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        Merzifon'da trafik denetimleri sürüyor

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan trafik denetiminde 11 sürücüye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:22 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:22
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        Merzifon'da trafik denetimleri sürüyor
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan trafik denetiminde 11 sürücüye para cezası uygulandı.

        Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, denetimlerde ehliyet, araç muayenesi, kask, abartı egzoz, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı kontrolü gerçekleştirdi.

        Denetimde 98 otomobil ve motosiklet sürücüsü kontrol edilirken, 11'ine çeşitli nedenlerle para cezası verildi. Denetimde 2 araç da trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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