Gümüşhacıköy'de dolu yağışı sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde dolu yağışının ardından yürütülen hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, dolu yağışının 430 çiftçinin 9 bin 102 dekar alanda ekili tarım arazilerine zarar verdiğini, 71 milyon 775 bin 460 lira hasar tespit edildiğini söyledi.

Alören, Balıklı, Beden, İmirler, Kırca, Konuktepe, Kuzalan, Sekü köyleri ve Artıkabat Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarının sona erdiğini belirten Çolak, dolu yağışından arpa, buğday, tritikale, yulaf, mısır, haşhaş, nohut, mercimek, fasulye, soğan, şekerpancarı, ceviz, elma, armut, ayva, üzüm, domates, tütün, yonca ve ayçiçeği gibi çeşitli tarım ürünlerinin zarar gördüğünü anlattı.