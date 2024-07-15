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        Amasya'da "Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016" sergisi düzenlendi

        Amasya Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 15:34 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:34
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        Amasya'da "Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016" sergisi düzenlendi
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        Amasya Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Demokrasinin Zaferi 15 Temmuz 2016" sergisi açıldı.

        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Sultan II. Bayezid Cami Külliyesi'nde düzenlenen serginin açılışındaki konuşmasında, 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlığına, istiklaline, demokrasisine bağlılığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

        Üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen hainlerin 15 Temmuz gecesi Türk milletine yaptığı kalleşliği hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Turabi, "15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız, aslında ülkemize yönelik uluslararası işgal ve terör faaliyetidir. Bu tür terör faaliyetlerine ve terör yapılanmalarına karşı uyanık olmamız, gençlerimizi sürekli bilinçlendirmemiz ve gençlerimizi FETÖ/PDY gibi yapılanmalardan uzak tutmamız gerekmektedir." dedi

        Daha sonra, Anadolu Ajansı muhabir ve foto muhabirlerinin çektiği 35 fotoğraftan oluşan sergi, katılımcılar tarafından gezildi.

        Sergiye Vali Yılmaz Doruk ve AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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