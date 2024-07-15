Alüminyum ham maddesi taşıyan tırın dorsesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı
Amasya'da, alüminyum ham maddesi yüklü tırın dorsesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Amasya'da, alüminyum ham maddesi yüklü tırın dorsesinde 23 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yol kontrol noktasında İran'dan Gebze'ye giden alüminyum ham maddesi yüklü tırı durdurdu.
Yapılan kontrolde tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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