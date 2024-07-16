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        Geleneksel Türk zeka oyunlarını gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor

        CİHAN OKUR - Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu Amasya temsilcisi ve Mangala Federasyonu Asbaşkanı Canan Alıcıoğlu, Türk dünyasının ortak geleneksel zeka oyunlarını geleceğe aktarmak için kurslar açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 16.07.2024 - 13:00
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        Geleneksel Türk zeka oyunlarını gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor
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        CİHAN OKUR - Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu Amasya temsilcisi ve Mangala Federasyonu Asbaşkanı Canan Alıcıoğlu, Türk dünyasının ortak geleneksel zeka oyunlarını geleceğe aktarmak için kurslar açıyor.

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde devlet memurluğu yaparken 2017'de Türk zeka oyunu mangala ile tanışan Alıcıoğlu, aldığı eğitimin ardından eğitmen oldu.

        Amasya'ya taşındıktan sonra 2021 yılında Mangala Federasyonu Amasya temsilcisi olan Alıcıoğlu, 2022'de de federasyonun asbaşkanlığına üstlendi.

        Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu Amasya temsilciliğini de yürüten Alıcıoğlu, 3 yıl önce kurduğu Zeka Oyunlarını ve Dramayı Yaygınlaştırma ve Geliştirme Derneğinde çocuklara Türk zeka oyunlarını öğretiyor.

        Çocukların teknoloji bağımlılığını önlemeye çalışan Alıcıoğlu'nun açtığı kurslarda bugüne kadar 5-15 yaş arası 500'ün üzerinde çocuk eğitim aldı. Kurslarda halen yaklaşık 150 çocuğa zeka oyunları eğitimi veriliyor.

        Alıcıoğlu'nun öğrencileri, geçen yıl Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen 1. Mangala Açık Dünya Kupası'nda mangala, dokuz kumalak ve bestemşe kategorilerinde bir ikincilik ve iki de üçüncülük kazandı.

        Alıcıoğlu, AA muhabirine, geleneksel Türk zeka oyunlarının yaygınlaşması için gönüllü olarak hizmet verdiğini söyledi.

        Çocuklara oyunları öğreterek hem bilişsel gelişimlerine katkı sağladıklarını hem de turnuvalarda kendi şehirlerini temsil etmeyi planladıklarını belirten Alıcıoğlu, zeka oyunlarının çocuklara iki konuda faydası bulunduğunu dile getirdi.

        Bunlardan birinin analitik düşünme olduğuna işaret eden Alıcıoğlu, "Çocuk herhangi bir sorunla karşılaştığında bu sorunu farklı yöntemlerle ya da farklı yollarla gözlemleyebilme, uzun soluklu karar verebilme ve bu verdiği kararın sonuçlarını analiz edebilme yetisine sahip oluyor. İkincisi ise çocuklar teknoloji bağımlılığından uzaklaşıyor. Türk zeka oyunları dediğimiz mangala oyun ailesi, UNESCO'nun soyut olmayan kültürel mirasına Türkiye, Kırgızistan ve Kazakistan adına girdi. O yüzden bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

        Dünya üzerinde oynanan en büyük yerel oyun grubunun mangala olduğuna dikkati çeken Alıcıoğlu, "Bu oyunları yaygınlaştırmak için çocuklarımıza öğretiyoruz. Atalarımızın, ninelerimizin, dedelerimizin, çobanlarımızın oyunu olan dokuz kumalakı, bestemşeyi ve Türk mangalasını yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

        15 yaşındaki Zeynep Usta ise yaklaşık 1 yıldır mangala kurslarına geldiğini belirterek, "Mangala ile dokuz kumalakta kendimi daha başarılı görüyorum ve bu alanlarda turnuvalara katılıyorum. Mangala, benim için derslerden uzaklaşmak için başladığım bir şey oldu ama geçmişini öğrendiğimde, 'Bunu devam ettirmeliyiz.' dediğim bir oyun." diye konuştu.

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