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        Hamamözü'nde protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret etti

        Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan ve beraberindekiler şehit kabirlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 13:11 Güncelleme: 16.07.2024 - 13:11
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        Hamamözü'nde protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret etti
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        Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan ve beraberindekiler şehit kabirlerini ziyaret etti.

        Kaymakam Erdoğan, beraberinde Hamamözü Belediye Başkan Cihan Demir, protokol üyeler ve şehit aileleriyle ilçe merkezindeki şehit kabirlerini ziyaret etti, şehit aileleriyle görüştü.

        Erdoğan, yaptığı açıklamada, şanlı bayrağın altında millet olarak huzur ve güven içinde yaşandığını ifade ederek, bunun canını vatan uğruna feda eden şehitler sayesinde olduğunu belirtti.

        Millet için şehit olan kahramanların asla unutulmayacağını dile getiren Erdoğan, "Bize düşen görev ailelerimize her zaman destek olmaktır. Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum, kahraman gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyorum." dedi.

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