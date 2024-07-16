Taşova Kaymakamı Efe Kılıç yeni görev yerine uğurlandı

–Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ardahan’ın Çıldır ilçesine atanan Taşova Kaymakamı Efe Kılıç için veda programı düzenlendi.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen veda programında Kaymakam Kılıç, ilçe protokolü, kaymakamlık personeli ve vatandaşlarla vedalaştı.

Taşova’da görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Kılıç, "Yaklaşık 10 ay Taşova’da görev yapmaktan huzurluyum, mutluyum. Buradan ayrılmak beni üzüyor Halkımızla vatandaşlarımızla bir arada, el ele güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Taşova’yı unutmayacağım. Burası benim için çok değerli ve anlamlı” diye konuştu.