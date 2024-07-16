Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da yaralı kızıl şahin tedavi ediliyor

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 18:13 Güncelleme: 16.07.2024 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da yaralı kızıl şahin tedavi ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Vatandaşlar tarafından Bulak Kalesi mevkisinde yaralı halde kızıl şahin bulundu.

        Kızıl şahini evine getiren Sakine Solak, bir süre baktıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Amasya Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

        Yetkililere teslim edilen kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor

        Benzer Haberler

        Taşova Kaymakamı Efe Kılıç yeni görev yerine uğurlandı
        Taşova Kaymakamı Efe Kılıç yeni görev yerine uğurlandı
        Kaçak göçmenleri taşıyan TIR'ın şoförü tutuklandı
        Kaçak göçmenleri taşıyan TIR'ın şoförü tutuklandı
        Amasya'da düzensiz göçmenleri taşıyan tırın yabancı uyruklu sürücüsü tutukl...
        Amasya'da düzensiz göçmenleri taşıyan tırın yabancı uyruklu sürücüsü tutukl...
        Hamamözü'nde protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret etti
        Hamamözü'nde protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret etti
        Suluova'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Suluova'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Geleneksel Türk zeka oyunlarını gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor
        Geleneksel Türk zeka oyunlarını gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor