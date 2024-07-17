Keçi "Pıtrak" fabrika çalışanlarının neşesi oldu

CİHAN OKUR - Amasya'nın Suluova ilçesinde, "Pıtrak" ismi verilen keçi fabrika çalışanlarının maskotu oldu.

Suluova Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çelik konstrüksiyon üretimi yapan bir fabrikanın sahibi olan Necdet Demirci, çocuklarının sevip büyütmesi için 6 ay önce bir keçi yavrusu aldı.

Kısa sürede keçi yavrusuyla bağ kuran Demirci, gündüzleri de yanından ayırmadığı keçiyi fabrikaya getirmeye başladı.

Demirci'nin "Pıtrak" adını verdiği keçi, kısa sürede fabrikanın maskotu haline geldi.

Fabrikada sürekli dolaşan ve Demirci'nin yanından bir an olsun ayrılmayan keçi, işçilerin de motivasyonuna katkı sağladı. Demirci, AA muhabirine, keçinin fabrikanın bir parçası haline geldiğini söyledi. Kedi, köpek gibi evcil hayvanların çalışma ortamlarında olmasına insanların artık alıştığını ancak fabrikada keçiyi görenlerin şaşırdığını anlatan Demirci, "Görenler, her gelen tepki gösteriyor, 'Fabrikada bu keçinin ne alakası var, hani kedi, köpek belki normalde keçi farklı bir şey' diyorlar. Ben de 'O bizim canımız' diyorum." diye konuştu.