Amasya'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

Bu kapsamda belirlenen adreslerde yapılan aramada, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ü, İ.Y, R.E. ile tehdit suçundan aranan S.K. ve A.Y.’ı yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.