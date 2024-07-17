Amasya'da dere yatağına düşen kişiyi AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

Dereye inen AFAD ve Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Canikli'yi sedye ile yukarı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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