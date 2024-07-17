Amasya'da dere yatağına düşen kişiyi AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı
Amasya'da yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düşen kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Amasya'da yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düşen kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yağcıabdal köyünde Hasan Canikli (68), bahçesine gelen suyu kontrol etmek için yürüdüğü sırada yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dereye inen AFAD ve Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Canikli'yi sedye ile yukarı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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