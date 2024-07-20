Suluova'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Amasya'nın Suluova ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edildi.

Belediye tarafından Orta Mahallesi'ndeki pazar yerinde düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rifat Uzun tarafından vatandaşlara aşure servis edildi.

Kaymakam Gürçam, farklılıkların zenginlik olduğunu belirterek, "Bizler bir ve beraber olduğumuz sürece karşımızda kimse duramaz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Uzun ise her yılı etkinliği sürdürdüklerini dile getirerek, aşurenin sadece bir aş değil kaynaşma ve beraberlik simgesi de olduğunu söyledi.