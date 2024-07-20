Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Suluova'da vatandaşlara aşure ikram edildi

        Amasya'nın Suluova ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 18:34 Güncelleme: 20.07.2024 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suluova'da vatandaşlara aşure ikram edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Suluova ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla yaklaşık 2 bin kişiye aşure ikram edildi.

        Belediye tarafından Orta Mahallesi'ndeki pazar yerinde düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rifat Uzun tarafından vatandaşlara aşure servis edildi.

        Kaymakam Gürçam, farklılıkların zenginlik olduğunu belirterek, "Bizler bir ve beraber olduğumuz sürece karşımızda kimse duramaz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." ifadesini kullandı.

        Belediye Başkanı Uzun ise her yılı etkinliği sürdürdüklerini dile getirerek, aşurenin sadece bir aş değil kaynaşma ve beraberlik simgesi de olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum'da sıcak asfalt eritti
        Bodrum'da sıcak asfalt eritti
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Son 3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, denize girmek yasaklandı
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Ünlü oyuncudan acı haber
        İnsan eliyle kazılmış en derin çukur!
        İnsan eliyle kazılmış en derin çukur!
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Biri 16 diğeri 15 yaşındaydı! Elif'in ardından Esmanur'u da kaybettik!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Sosyal medyada viral oldu! Yok böyle protesto!
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        Acı haber
        Acı haber
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Kayınvalide ve kayınpedere damat dayağı!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Amasya'da aşure günü programına katıldı
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Amasya'da aşure günü programına katıldı
        Dervişoğlu: 12 bin 500 liralık maaş reva görülen emeklinin kaynamayan tence...
        Dervişoğlu: 12 bin 500 liralık maaş reva görülen emeklinin kaynamayan tence...
        Amasya'da dere yatağına düşen kişiyi AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı
        Amasya'da dere yatağına düşen kişiyi AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı
        Amasya'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı
        Amasya'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı
        Kaymakam Güldoğan, Merzifon'a veda etti
        Kaymakam Güldoğan, Merzifon'a veda etti
        Keçi "Pıtrak" fabrika çalışanlarının neşesi oldu
        Keçi "Pıtrak" fabrika çalışanlarının neşesi oldu