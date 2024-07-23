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        Amasya'da 9 yaşındaki çocuk harçlığını Gazze'ye destek için bağışladı

        Amasya'da 9 yaşındaki Betül Öngül, iki yıldır biriktirdiği harçlığını Gazzelilere destek olmak için bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 09:14 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:14
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        Amasya'da 9 yaşındaki çocuk harçlığını Gazze'ye destek için bağışladı
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        Amasya'da 9 yaşındaki Betül Öngül, iki yıldır biriktirdiği harçlığını Gazzelilere destek olmak için bağışladı.

        Öngül, Filistin'deki akranlarına destek olmak için iki yıldır biriktirdiği 3 bin 500 lirayı bağışlamaya karar verdi.

        Annesiyle birlikte Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesine giden Öngül, Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şube Başkanı ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'a harçlığını teslim etti.

        Ayvaz, Öngül ve ailesini tebrik ederek, "Bu duyarlı davranışından dolayı minik yavrumuza çok teşekkür ediyorum. Filistin'deki kardeşlerinizin içinde bulundukları sıkıntılardan kurtulmaları için dua edelim ve bu vahşeti unutmayalım, unutturmayalım." dedi.

        Ayvaz, Öngül'e göstermiş olduğu duyarlılık için Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan çocuk dergisini hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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