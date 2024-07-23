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        Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti

        Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Adem Verim, yaz dönemi Kur'an kurslarına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:42 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:42
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        Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti
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        Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Adem Verim, yaz dönemi Kur'an kurslarına ziyarette bulundu.

        Verim, din görevlilerinden, çocukların okuma durumları ve kursa devamlılıklarıyla ilgili bilgi aldı.

        Yaz Kur'an kurslarına katılımın yoğun olduğunu ifade eden Verim, "Yaz Kur'an kurslarına gelen çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere İslam'ın temel inanç esasları, ibadetleri ve Hz. Peygamber'in hayatı öğretiliyor. Bunun yanında milli ve manevi değerlerimizi kavratmak için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında çocuklarımızla bir araya gelerek kurslarda neler öğrendiklerini soruyoruz. Onlarla tanışma fırsatımız oluyor. Ben kurslarımızda gayretle, özveriyle görev yapan öğreticilerimize bir kere daha teşekkür ediyorum. Zaman zaman kurslarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz. Kurslarımıza katılamayan yavrularımızı da tatil havasında geçen bu güzel ortama tekrar davet ediyorum. Kursun başını kaçırdım diye düşünmesinler. Gelsinler kapılarımız her zaman açık." dedi.

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