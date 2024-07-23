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        Amasya Belediye Başkanı Sevindi'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 15:13 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:13
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        Amasya Belediye Başkanı Sevindi'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Başkan Sevindi, mesajında basının tarafsız ve özgür olması gerektiğini vurguladı.

        Tarafsız ve özgür basının varlığının güçlü demokrasilerin vazgeçilmezi olduğunu belirten Sevindi, şunları kaydetti:

        "Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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