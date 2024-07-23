Amasya'da çıkan yangında 15 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın hasara yol açtı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın hasara yol açtı.
İlçeye bağlı Kızılca köyünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Gümüşhacıköy Belediyesi İtfaiyesi ve Gümüşhacıköy Orman İşletme Şefliğine ait arazözler sevk edildi.
Köylülerin de yardımıyla ormana sıçramadan söndürülen yangında,15 dönüm buğday ekili arazide zarar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.