Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da çıkan yangında 15 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:28 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da çıkan yangında 15 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın hasara yol açtı.

        İlçeye bağlı Kızılca köyünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Gümüşhacıköy Belediyesi İtfaiyesi ve Gümüşhacıköy Orman İşletme Şefliğine ait arazözler sevk edildi.

        Köylülerin de yardımıyla ormana sıçramadan söndürülen yangında,15 dönüm buğday ekili arazide zarar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Stajyer öğrenci 6.kattan düştü!
        Stajyer öğrenci 6.kattan düştü!
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Amasya Belediye Başkanı Sevindi'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı...
        Amasya Belediye Başkanı Sevindi'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı...
        Eski olimpiyat şampiyonu güreşçi Demir, Paris 2024'e gidecek sporculara baş...
        Eski olimpiyat şampiyonu güreşçi Demir, Paris 2024'e gidecek sporculara baş...
        Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti
        Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti
        Dokuz yaşındaki Mihrimah, Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası'ndan 4 madalyayla...
        Dokuz yaşındaki Mihrimah, Dünya Zeka Oyunları Şampiyonası'ndan 4 madalyayla...
        Amasya'da 9 yaşındaki çocuk harçlığını Gazze'ye destek için bağışladı
        Amasya'da 9 yaşındaki çocuk harçlığını Gazze'ye destek için bağışladı
        Amasya'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
        Amasya'da şüpheli çanta fünye ile patlatıldı