Taşova Kaymakamı Demirel görevine başladı

Şırnak İdil doğumlu Demirel'in, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezunu olduğu öğrenildi.

Kaymakam Efe Kılıç’ın Ardahan’ın Çıldır ilçesine atanması ile boşalan Taşova Kaymakamlığına atanan Demirel, Taşova'da görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

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