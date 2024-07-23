Amasya'da LGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Amasya’da Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) yüksek puan alan öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavda kentte dereceye giren 48 öğrenci için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda ödül töreni düzenlendi.

Törene Amasya Valisi Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Vali Yılmaz Doruk, törende yaptığı konuşmasında, "Bu başarıda emeği geçen öğrencilerimizi, ailelerini ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimize gelecek planlanması yolunda başarılar diliyorum." dedi.