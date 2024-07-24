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        Amasya'da tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 00:40 Güncelleme: 24.07.2024 - 00:40
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        Amasya'da tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Brent Mıchael Walter (31) idaresindeki 34 KOZ 998 plakalı otomobil, Merzifon-Çorum kara yolunun 23. kilometresinde Ünal Sakik (56) yönetimindeki 41 L 6433 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü Walter ile araçta bulunan eşi L. Colleen (29), çocukları B. Marie (7), E. Colleen (4) ve A. Nathanıel Walter (9) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Merzifon-Çorum kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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