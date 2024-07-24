Amasya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kadir Güler'in kullandığı 34 CUD 821 plakalı hafif ticari araç, Bekir Mutlu'nun kullandığı 55 BBM 60 plakalı otomobil ile Aydınca Tüneli girişinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Behiye Mutlu, Kadir Aras Mutlu, Elif Serra Demiroğlu ve Muhammed Emin Güler yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya ve Turhal'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.
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