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        Amasya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:54 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:54
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        Amasya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kadir Güler'in kullandığı 34 CUD 821 plakalı hafif ticari araç, Bekir Mutlu'nun kullandığı 55 BBM 60 plakalı otomobil ile Aydınca Tüneli girişinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Behiye Mutlu, Kadir Aras Mutlu, Elif Serra Demiroğlu ve Muhammed Emin Güler yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Amasya ve Turhal'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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