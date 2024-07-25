Genç hafızlardan Hamamözü Kaymakamına ziyaret
Hamamözü Kızılcaören Köyü muhtarı İbrahim Karaman ile hafız olan kızları Büşra ve Kübra, Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.
Hamamözü Kızılcaören Köyü muhtarı İbrahim Karaman ile hafız olan kızları Büşra ve Kübra, Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan’ı makamında ziyaret etti.
Kaymakam Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek hafızlık eğitimlerinden dolayı kız kardeşleri tebrik ederek öğrenim hayatlarında ve çalışmalarında başarılar diledi.
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