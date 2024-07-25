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        Genç hafızlardan Hamamözü Kaymakamına ziyaret

        Hamamözü Kızılcaören Köyü muhtarı İbrahim Karaman ile hafız olan kızları Büşra ve Kübra, Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 00:10 Güncelleme: 25.07.2024 - 00:10
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        Genç hafızlardan Hamamözü Kaymakamına ziyaret
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        Hamamözü Kızılcaören Köyü muhtarı İbrahim Karaman ile hafız olan kızları Büşra ve Kübra, Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan’ı makamında ziyaret etti.

        Kaymakam Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek hafızlık eğitimlerinden dolayı kız kardeşleri tebrik ederek öğrenim hayatlarında ve çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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