Amasya'da jandarmadan düğünlerde silah atılmaması uyarısı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı düğün, şenlik ve özel günlerde ateşli silahlar ile havaya ateş edilmesi sonucu üzücü olaylar yaşandığını belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı bu tür üzücü olayların yaşanmaması için köylerde kontrol amaçlı jandarma asayiş timleri ile sivil görev yapan personel görevlendirdi.

Düğün ve şenliklerde ateşli silah kullanılmasının yasak olduğu hususunun düğün sahibine yazılı olarak tebliğ edildiğini belirten ekipler, ayrıca köy muhtarı ile azalara ve köyde ruhsatlı ateşli silahı bulunan şahıslara SMS yolu ile gerekli uyarı mesajları gönderildiğini duyurdu.