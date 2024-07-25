Amasya'da lise öğrencileri tasarladıkları su altı arama robotu ile TEKNOFEST'te katılacak

UMUT YEŞİLYURT - Amasya'da lise öğrencileri tasarladıkları su altı tarama robotu ile TEKNOFEST'te derece elde etmek istiyor.

Amasya Anadolu Lisesi öğrencilerinden takım kaptanı Ahmet Buğra Kaya (17), Ömer Faruk Çelik (17), Abdülkerim Kaan Karataş (17), Yusuf Alperen Durak (16), Ahmet Eren Yüksektepe (17) ve danışman öğretmenleri Zafer Koçak'tan oluşan SARP takımı tasarladıkları su altı robotu ile 5-8 Eylülde Antalya'daki elemeleri geçerek, 2-6 Ekimde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda yapılacak olan TEKNOFEST'te derece elde etmek istiyor.

İleri seviye su altı arama robotunun son testlerini tamamlayan takım, robotu havuzda deneyerek manevralarını ve su altında ileri düzey kamerasını test etti. Her bir öğrenci robotun elektronik, yazılım, mekanik ve basın halkla ilişkiler konularında yer alarak titizlikle çalıştı.

Öğrencilerden Yusuf Alperen Durak, AA muhabirine, su altı robotu ile deniz ve göllerde arama kurtarma çalışmalarında kayıpları kısa sürede bulabilmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Ömer Faruk Çelik ise robot üzerinde bir buçuk yıl çalıştıklarını bildirdi. Robotun yüzde 90'lık bir kısmının bittiğini bildiren Çelik, "Geliştirdiğimiz robot herhangi bir arama kurtarma çalışmasında su altında video kaydı ve görsel anlamda fayda sağlayacak." dedi.