Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

        Amasya'da planlanan programlar dahilinde asfaltlama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 09:41 Güncelleme: 26.07.2024 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da planlanan programlar dahilinde asfaltlama çalışmaları sürüyor.

        İl merkezindeki Akbilek ve Hacılar meydanında bulunan alanlarda Amasya Belediyesi ekiplerince asfaltlama çalışmaları yapılıyor.

        Vatandaşların konforlu bir yolculuk yapabilmesi için ana yolları ve caddeleri sıcak asfaltla buluşturmak için mesai harcayan ekipler, sezon kapanmadan ihtiyaç görülen güzergahları tamamlamayı hedefliyor.

        Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, kent merkezinde yaşayan vatandaşların toz ve çamurdan kurtulmaları için ekiplerin gece gündüz mesai yaptıklarını söyledi.

        Ekiplerin yürüttüğü çalışmaları vatandaşların memnuniyetle karşılamalarından mutluluk duyduklarını belirten Sevindi, "Ekiplerimiz, öncelikle belirlenen bir program dahilinde ilimizdeki yolları ring halinde tarayarak ivedilikle yapılması gereken bozuk satıhları tespit edip bu alanlarda asfaltlama çalışması gerçekleştiriliyor. Kent merkezinde yollarda oluşan çukurların vatandaşlarımızı, özellikle sürücülerimizi mağdur etmemesi için başlattığımız yol iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Bazı mahallelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar, trafik konforunu rahatsız ederken, araç sürücülerine de zor anlar yaşatabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için mahallelerimizdeki yollarda asfaltlama çalışmalarını yaparak sürücülerimizin taşıt trafiğinde rahat hareket etmeleri için gayret gösteriyoruz. Ekiplerimiz, durmaksızın gösterdiği faaliyetlerle her yere yetişmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        Taşkın sahasındaki inşaata kepçe!
        Taşkın sahasındaki inşaata kepçe!
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        6 kişinin ölümüne sebep olmuş!
        6 kişinin ölümüne sebep olmuş!
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        Bürosundan silah sesi gelen avukat ölü bulundu
        Bürosundan silah sesi gelen avukat ölü bulundu
        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst kademe atamalar
        Bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst kademe atamalar
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!

        Benzer Haberler

        Amasya'da gagasına olta ipi ve kanca dolanan karabatak kurtarıldı
        Amasya'da gagasına olta ipi ve kanca dolanan karabatak kurtarıldı
        Baraj gölünde su seviyesi düşünce eski kara yolu ortaya çıktı
        Baraj gölünde su seviyesi düşünce eski kara yolu ortaya çıktı
        Amasya'da lise öğrencileri tasarladıkları su altı arama robotu ile TEKNOFES...
        Amasya'da lise öğrencileri tasarladıkları su altı arama robotu ile TEKNOFES...
        Amasya'da jandarmadan düğünlerde silah atılmaması uyarısı
        Amasya'da jandarmadan düğünlerde silah atılmaması uyarısı
        Genç hafızlardan Hamamözü Kaymakamına ziyaret
        Genç hafızlardan Hamamözü Kaymakamına ziyaret
        Amasya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Amasya'da otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı