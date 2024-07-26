Amasya'da gagasına olta ipi ve kanca dolanan karabatak kurtarıldı

Olay yerine sevk edilen Amasya Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri, nehre girerek karabatağın gagasına dolanan olta ipi ile kancayı çıkardı.

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