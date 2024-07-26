Amasya'daki Yedikır Baraj Gölü 170 kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Barajı Yaban Hayatı Koruma Sahası, yaklaşık 170 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Amasya il merkezine 35 kilometre mesafedeki Yedikır Barajı, çevresindeki 900 dekarlık Yaban Hayatı Koruma Sahası ile bölgenin önemli doğal yaşam alanları arasında bulunuyor.

İnşa edildiği 1985'ten itibaren birçok canlıya ev sahipliği yapması nedeniyle 1989'da Yaban Hayatı Koruma Sahası ve sit alanı ilan edilen baraj gölü ile çevresi, sosyal tesisler ve piknik alanlarıyla da vatandaşlardan ilgi görüyor.

Son yıllarda kuraklığın da etkisiyle suyun çekilmeye başladığı baraj gölünde, pelikan, angut, karabatak ve telli turna, belirli dönemlerde görsel şölen oluşturuyor. Amasya Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi zoolog Murat Karavin, AA muhabirine, Yedikır Baraj Gölü'nün Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olduğunu söyledi. Bölgenin kuş türleri açısından önem taşıdığını belirten Karavin, "Baraj gölü, Amasya ve çevresinde görülen yaklaşık 250 civarındaki türün 170'ine ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan bir kısmı da kışı burada geçirmektedir. Diğerleri ise mevsimsel olarak göç esnasında kullanmakta." dedi.