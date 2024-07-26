Amasya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına çadır kentte Kur'an-ı Kerim öğretiliyor
Amasya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, oluşturulan çadır kentte Kur'an-ı Kerim öğreniyor.
Amasya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, oluşturulan çadır kentte Kur'an-ı Kerim öğreniyor.
Amasya Müftülüğü'nün "Yaza Kur'an ile Merhaba" sloganı ile başlattığı Kur'an Kursları çerçevesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için çadır kent oluşturdu.
Çocuklara, Aksu Köyü Çadır kent Kur'an Kursu adı verilen çadır kentte Kur'an-ı Kerim öğretiliyor.
Kursu ziyaret eden Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, öğreticilerinden eğitim hakkında bilgi alarak öğrencilerle de sohbet etti.
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