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        Amasya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına çadır kentte Kur'an-ı Kerim öğretiliyor

        Amasya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, oluşturulan çadır kentte Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:55 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:59
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        Amasya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına çadır kentte Kur'an-ı Kerim öğretiliyor
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        Amasya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, oluşturulan çadır kentte Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

        Amasya Müftülüğü'nün "Yaza Kur'an ile Merhaba" sloganı ile başlattığı Kur'an Kursları çerçevesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için çadır kent oluşturdu.

        Çocuklara, Aksu Köyü Çadır kent Kur'an Kursu adı verilen çadır kentte Kur'an-ı Kerim öğretiliyor.

        Kursu ziyaret eden Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, öğreticilerinden eğitim hakkında bilgi alarak öğrencilerle de sohbet etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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