Taşova Belediye Başkanı Özalp gazetecilerle buluştu
Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, ilçede görev yapan yerel gazeteciler ile bir araya geldi.
Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, ilçede görev yapan yerel gazeteciler ile bir araya geldi.
Özel bir restoranda düzenlenen toplantıda gazetecilerle buluşan Başkan Özalp, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.
Yaşadıkları ilçenin daha modern ve yaşanabilir hale getirmek için çalıştıklarını belirten Özalp, belediyenin çözüm makamı olduğunu söyledi.
Göreve geldikleri günden itibaren sahada Taşova'nın sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirten Özalp, ilçede yaptıkları ve hayata geçirecekleri projeleri anlattı.
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