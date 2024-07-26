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        Amasya'da kaçak kazı yapan 11 kişi yakalandı

        Amasya'da düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 11 kişi suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:48 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:52
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        Amasya'da kaçak kazı yapan 11 kişi yakalandı
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        Amasya'da düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 11 kişi suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suluova ilçesi Armutlu köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Operasyon düzenleyen ekipler, A.D, Y.K, E.Ş, A.Ç, H.K, İ.K, O.A, M.K, Ö.K, S.C. ve E.E'yi suçüstü yakaladı.

        Ekipler, kazı yapıldığı sırada kullanılan yer tespit cihazı, kamera, kazma, 2 kürek, çekiç ve muhtelif kazı malzemesine el koydu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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