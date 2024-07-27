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        Eski olimpiyat şampiyonu Demir, Paris 2024'te madalya kazanan sporcuları ağırlamak istiyor

        Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye adına mücadele ederek madalya kazanan sporcuları Amasya'ya davet edeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:13
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        Eski olimpiyat şampiyonu Demir, Paris 2024'te madalya kazanan sporcuları ağırlamak istiyor
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        Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye adına mücadele ederek madalya kazanan sporcuları Amasya'ya davet edeceğini söyledi.

        Amasya'nın Suluova ilçesinde adına futbol turnuvası düzenlenen Demir, AA muhabirine, Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Türk sporcuları turnuvanın sezon finaline davet edeceğini belirtti.

        Ülkenin olimpiyatlarda güzel dereceler elde edeceğine inandığını aktaran Demir, "Önümüzdeki hafta Paris 2024 Olimpiyatları'nda olacağım. Şayet orada bir altın madalya kazanabilirsek, altın madalya kazanan sporcumuzu inşallah final maçında buraya getireceğim. Bunun da sözünü vereyim." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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