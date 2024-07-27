Eski olimpiyat şampiyonu Demir, Paris 2024'te madalya kazanan sporcuları ağırlamak istiyor

Ülkenin olimpiyatlarda güzel dereceler elde edeceğine inandığını aktaran Demir, "Önümüzdeki hafta Paris 2024 Olimpiyatları'nda olacağım. Şayet orada bir altın madalya kazanabilirsek, altın madalya kazanan sporcumuzu inşallah final maçında buraya getireceğim. Bunun da sözünü vereyim." dedi.​​​​​​​

Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye adına mücadele ederek madalya kazanan sporcuları Amasya'ya davet edeceğini söyledi.

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