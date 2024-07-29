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        Amasya'da imam camiyi sevdirmek için minik öğrencileriyle güreşiyor

        Amasya'da bir camide görevli imam, Kur'an kursuna katılan minik öğrencileriyle eğlenceli vakit geçirmeleri için güreş yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:36
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        Amasya'da imam camiyi sevdirmek için minik öğrencileriyle güreşiyor
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        Amasya'da bir camide görevli imam, Kur'an kursuna katılan minik öğrencileriyle eğlenceli vakit geçirmeleri için güreş yapıyor.

        Ataşehir Camisi'nde imam hatiplik yapan İbrahim Aslan, Kur'an kursuna gelen minik öğrencilerinin eğlenirken öğrenmesi, sıkılmadan kurslara gelmesi için çocuklarla çeşitli oyunlar oynuyor.

        Minik öğrencilerle zaman zaman güreş yapan Aslan, öğrencileri tarafından çok seviliyor.

        Aslan, AA muhabirine, 1 Temmuz'da başlayan Kur'an kurslarının devam ettiğini söyledi.

        Sahih dini bilgileri öğrencilere öğretmeye çalıştıklarını anlatan Aslan, "Bunun yanında da çocuklarımız malum bir eğitim öğretim sürecinin sonuna geldiler. Yaz dönemindeler, yaz tatilindeler. Yaz tatillerini de nasıl daha güzel geçirebilirler diye biz de çocuklarımıza hem cami içerisinde olsun hem cami dışarısında olsun çeşitli etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

        Aslan, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımızın en çok sevdiği, teneffüslerde, ders aralarında hemen yanımıza gelirler, 'hocam güreş yapalım' diye talepleri olur. Biz de tabii ki çocuklarımızı kırmayız. Yeri gelir karşılıklı eşleştirmeler yaparak çocuklarımızı güreştiririz. Küçük çocuklarımızla da bizzat kendimiz o güreşi onlara yaşatmak ve onların o yüzündeki tebessümü görmek için bizler de onlara katılırız."

        Temel amaçlarının çocukların camiden mutlu ayrılmaları olduğunu vurgulayan Aslan, "Camimize gelen çocukların yüzündeki gördüğümüz o tebessüm her şeye değer. Tabii ki hem öğretiyoruz hem eğlendirmeye gayret ediyoruz. İşte biraz önce bahsettiğim güreş eğitimiyle, namazın farzlarını anlatırken bunu bir oyun haline getirerek namazın farzlarını çocuklarımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Yaptığımız etkinliklerde de sadece bir oyun değil de o oyun içerisinde çocuklarımıza da bir şeyler öğretme gayreti içinde oluyoruz." diye konuştu.

        İmam Aslan'ı güreşte yenen ve arkadaşlarının alkışladığı 5 yaşındaki Hasan Talha Uyar ise "Kur'an kursunu çok seviyoruz, güreş yaptık. Çok eğlendik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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