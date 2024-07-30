Amasya'da alkollü sürücüye 18 bin lira cezai işlem uygulandı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye 18 bin lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye 18 bin lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri tarafından Zübeyde Hanım Bulvarı'nda huzur ve güvenlik uygulaması yapıldı.
Ekipler, denetim sırasında Aslan A'nın kullandığı otomobili durdurdu.
Alkollü olduğu tespit edilen Aslan A'ya 18 bin lira trafik cezası uygulandı, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Ayrıca otomobil de trafikten men edildi.
Denetim sırasında alkollü sürücünün yanındaki kişiler, polis ekiplerine ve görüntü almaya çalışan muhabire saldırdı.
Muhabirin kamerasına vuran ve küfreden kişiler, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu uzaklaştırıldı.
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