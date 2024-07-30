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        Amasya'da otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Amasya'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:03
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        Amasya'da otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Amasya'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

        Ümit Kaya yönetimindeki Mavi Tur firmasına ait 34 CHH 130 plakalı yolcu otobüsü, Alparslan Türkeş Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Yadigar Öksüz'e (60) çarptı.

        Ağır yaralanan Öksüz, kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Öksüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otobüs şoförü Kaya, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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