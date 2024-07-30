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        Amasya'da 11 motosiklet sürücüsüne 108 bin lira ceza yazıldı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:27 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:31
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        Amasya'da 11 motosiklet sürücüsüne 108 bin lira ceza yazıldı
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, plakasız ve sürücü belgesiz motosiklet kullanan, kask takmayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Denetimlerde 15 motosiklet sürücüsü kontrol edildi, 11 motosiklet sürücüsüne toplam 108 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Polis ekipleri, 1 motosikleti ise trafikten men etti.

        Sürücü ve yolculara motosikletin güvenli kullanımı hakkında da bilgilendirmede bulunan trafik ekiplerinin denetim ve kontrollerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

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        Galeri

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