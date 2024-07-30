Amasya'da ot yangını evlere sıçramadan söndürüldü
Amasya'da çıkan ot yangını evlere ulaşmadan söndürüldü.
Amasya'da çıkan ot yangını evlere ulaşmadan söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Boğazköy’de henüz bilinmeyen nedenden dolayı otluk alanda yangın başladı.
İhbar üzerine Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri otluk alanda başlayan yangını bağ evlerine sıçramadan söndürdü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.