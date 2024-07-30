DSİ Samsun Bölge Müdürlüğü ile Suluova Belediyesi içme suyu protokolü imzaladı

Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun Bölge Müdürlüğü ile Suluova Belediyesi arasında içme suyu protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Rifat Uzun, kuraklık nedeniyle ilçeye kazandırılacak olan içme suyunun tahsisi konusunda DSİ Samsun Bölge Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını söyledi.

DSİ Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik'e teşekkür eden Uzun, yağışların az olması sebebiyle su kaynaklarında ciddi düşüş yaşadıklarını ifade etti.

Yapılan protokolden bahseden Uzun, "Derinöz Barajı'ndan almış olduğumuz saniyede 50 litrelik içme suyuna ilave olarak, protokol ile birlikte saniyede 30 litrelik içme suyu artışı sağlamış olduk. Samsun Karga köyü mevkisiden yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki hat yapım işi tamamlandığında ilave suyumuzu kısa sürede ilçemize kazandırmış olacağız." dedi.