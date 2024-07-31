Amasya'da sıcaktan bitkin düşen serçe yavrusuna okul müdürü yardım etti

Amasya'nın Suluova ilçesinde sıcak havanın etkisiyle bitkin düşen ve uçamayan serçe yavrusu bir okul müdürünün yardımıyla bakımı yapılarak doğaya salındı.

Okul bahçesinde yorgun düşen ve uçamayan serçe yavrusunu fark eden Suluova Şehit Muharrem Saygün Anadolu Lisesi Müdürü Ensar Yalman, elleriyle yakaladığı yavru serçeyi okula götürerek su ve gıda verdi.

Kontrol ettiği yavru serçenin bir sağlık sorununun olmadığını gören Yalman, "Garip" ismini verdiği ve bir süre misafir ettiği yavru serçeyi, kendisine geldikten sonra doğaya bıraktı.