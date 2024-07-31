Amasya'da Kur'an kursu öğrencileri Gazze'deki çocuklar için mektup yazdı

Amasya'da Kur'an kursu öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki çocuklar için mektup yazdı.

Ataşehir Camisi'ndeki Kur'an kursu öğrencileri, mektuplarında, Filistinli çocukların yanında olduklarını belirterek, İsrail'in insanlık dışı saldırılarının sona ermesini diledi.

Kur'an kursu öğrencisi 12 yaşındaki Beyza Ergül, Gazze'de İsrail'in hain saldırıları sonucu masum çocukların öldüğünü belirtti.

Yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu anlatan Ergül, şunları kaydetti:

"Bugün birlik olup İsrail'i protesto etmek için Filistinli kardeşlerimize mektuplar yazdık. Mektupta İsrail'i boykot etmemiz gerektiğini belirttim. İsrail sürekli olarak Filistin'e bomba yağdırıyor ve biz de Filistinli kardeşlerimize destek olmak için İsrail'i boykot ediyoruz. Şüphesiz Allah İsrail'e hak ettiğini verecektir. Biz tüm Müslümanlar, birlik olup İsrail'i yeneceğiz ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak."

11 yaşındaki Dilruba Naz Güllü ise "Bugün burada Filistin'e destek oluyoruz, İsrail'i protesto ediyoruz. Boykot ediyoruz İsrail'i, Filistin'i anıyoruz. Mektup yazdık, onları seviyoruz, onlara dua ediyoruz. Onlarla birlikte güzel günler geçirmeyi diliyoruz." ifadelerini kullandı.