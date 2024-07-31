Suluova Belediyesi Cemevi'ne malzeme desteğinde bulundu
Suluova Belediyesi tarafından Alevi Kültür Vakfı Suluova Şubesine (Cemevi) cenaze hizmetleri malzemesi desteğinde bulunuldu.
Suluova Belediyesi tarafından Alevi Kültür Vakfı Suluova Şubesine (Cemevi) cenaze hizmetleri malzemesi desteğinde bulunuldu.
Belediye Başkanı Rıfat Uzun, yaptığı açıklamada, yürüttükleri alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra ilçede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına da duyarlı olduklarını belirtti.
Bu kapsamda Alevi Kültür Vakfı Suluova Şubesine cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere malzeme desteğinde bulunduklarını anlatan Uzun, "Vatandaşların zor ve acılı günlerinde onları yalnız bırakmayarak her türlü desteği sunmaya hazırız. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.