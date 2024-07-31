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        Suluova Belediyesi Cemevi'ne malzeme desteğinde bulundu

        Suluova Belediyesi tarafından Alevi Kültür Vakfı Suluova Şubesine (Cemevi) cenaze hizmetleri malzemesi desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 19:18 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:18
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        Suluova Belediyesi Cemevi'ne malzeme desteğinde bulundu
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        Suluova Belediyesi tarafından Alevi Kültür Vakfı Suluova Şubesine (Cemevi) cenaze hizmetleri malzemesi desteğinde bulunuldu.

        Belediye Başkanı Rıfat Uzun, yaptığı açıklamada, yürüttükleri alt ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra ilçede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına da duyarlı olduklarını belirtti.

        Bu kapsamda Alevi Kültür Vakfı Suluova Şubesine cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere malzeme desteğinde bulunduklarını anlatan Uzun, "Vatandaşların zor ve acılı günlerinde onları yalnız bırakmayarak her türlü desteği sunmaya hazırız. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

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