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        Suluova'da TSO ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce istihdam odaklı iş birliği protokolü imzalandı

        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında istihdam odaklı iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:27 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:27
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        Suluova'da TSO ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce istihdam odaklı iş birliği protokolü imzalandı
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        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında istihdam odaklı iş birliği protokolü imzalandı.

        İmza töreninde konuşan TSO Başkanı Turgut Aksu, Suluova TSO ile Amasya Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Renklerimizle İstihdama Katılıyoruz" adlı Avrupa Birliği hiber projesi kapsamında protokolün gerçekleştirildiğini söyledi.

        Protokolün 3 yıl süreli olduğunu belirten Aksu, protokol ile işsiz gençler ve dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliğini artırmak, TSO’da kurulan Sanal Gerçeklik Laboratuvarının kullanımı konularında ortak çalışmalar yapmak, yerel aktörler arasında işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek üzere mutabakata varıldığını söyledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ile TSO Başkanı Turgut Aksu imzaladıkları protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu

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