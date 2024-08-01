Amasya'da traktörle panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Amasya'da traktörle panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Amasya'da traktörle panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Hanifi Güvendi idaresindeki 55 HV 518 plakalı traktör ile aynı istikametteki Galip Akbaş yönetimindeki 05 ABU 212 plakalı panelvan, çevre yolu Suluova Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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