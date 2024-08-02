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        Amasya'da tırda 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Amasya'da tırın yatak bölmesinde yakalanan 3 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:40 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:40
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        Amasya'da tırda 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Amasya'da tırın yatak bölmesinde yakalanan 3 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelenilen bir tırı durdurdu.

        Ekipler yaptıkları aramada, tırın yatak bölmesinde saklanan Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakaladı.

        Tır sürücüsü "insan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınırken düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresine teslim edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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