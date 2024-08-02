Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
İran'da öldürülen Hamas Siyaset Büro Başkanı İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
İran’da öldürülen Hamas Siyaset Büro Başkanı İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Gümüşhacıköy İlçesinde Köprülü Mehmet Paşa Camisi’nde Cuma namazından sonra gıyabı cenaze namazı kılındı.
Namazın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
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