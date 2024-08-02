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        Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

        İran'da öldürülen Hamas Siyaset Büro Başkanı İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:04 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:04
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        Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İran’da öldürülen Hamas Siyaset Büro Başkanı İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Gümüşhacıköy İlçesinde Köprülü Mehmet Paşa Camisi’nde Cuma namazından sonra gıyabı cenaze namazı kılındı.

        ​​​​​​​Namazın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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