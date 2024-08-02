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        Amasya'da restorasyonu tamamlanan Burmalı Minare Camisi yeniden ibadete açıldı

        Amasya'da restorasyonu tamamlanan Burmalı Minare Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 19:46 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:46
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        Amasya'da restorasyonu tamamlanan Burmalı Minare Camisi yeniden ibadete açıldı
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        Amasya'da restorasyonu tamamlanan Burmalı Minare Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

        Kentte, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in vezirlerinden olan Ferruh Bey ve kardeşi Hazinedar Yusuf Bey tarafından 1242 yılında inşa edilen cami, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 yılında restorasyona alındı.

        Tarihi yapının iç ve dış kısmında eş zamanlı sürdürülen çalışmalarda, caminin üstündeki kaplamalar kurşun levhalar ile kaplandı, çürüyen ahşap doğrama pencere ve kapılar aslına uygun yapıldı, granül püskürtme yöntemiyle cephe temizliği yapılarak çini kaplı yüzeylerin eksik olan kısımları tamamlandı.

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, restorasyonu tamamlanan cami için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Burmalı Minare Camisi'nin ecdat yadigarı çok önemli bir eser olduğunu söyledi.

        Camiyi ibadete açmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Doruk, "Camiler, tarihten günümüze sosyal hayata şahitlik eden, İslam beldelerinin etrafında hayat bulduğu, mümin yüreklerin kendisinde buluştuğu kutlu mekanlardır. Camilerimiz, mahallelerimizin kalbi, şehirlerimizin ruhu, aziz milletimizin güvenli yuvasıdır." dedi.

        Tarihi camilerin maneviyat dolu olduğunu ifade eden Doruk, şunları kaydetti:

        "Yüzyıllarca burada ibadet eden ecdadımızın yaşanmışlıklarını bizlere derin şekilde hissettirmektedir. Bu ruh, camilerimizin manevi atmosferini daha kuşatıcı ve anlamlı kılmaktadır. O yüzden bu mabetlerin ve kültür eserlerinin asıllarına uygun şekilde muhafaza edilerek gelecek nesillere aktarılması son derece önemlidir. Çünkü bu mabetler geçmişle gelecek arasında bir aidiyet bağı oluşturan tarih köprüleridir."

        Açılışa, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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