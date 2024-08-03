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        Amasya'daki 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Amasya'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 22:13 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:13
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        Amasya'daki 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Amasya’da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Ferhat Tüneli’nde Fahriye Öztürk (59) yönetimindeki 05 ADT 291 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tünel duvarına çarpıp devrildi.

        Kazada sürücü ile yanında bulunan Fatma Gök (58) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kontrolden çıkarak duvara çarpması ve devrilmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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