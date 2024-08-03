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        Gümüşhacıköy'de Heniyye suikastı protesto edildi

        İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 22:36 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:39
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        Gümüşhacıköy'de Heniyye suikastı protesto edildi
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        İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri ile vatandaşlar, Heniyye'nin İran'da uğradığı suikast sonrası düzenlenen "Gazze'nin sesi İsmail Heniyye'nin Vasiyeti" yürüyüşü için Köprülü Mehmet Paşa Camisi önünde bir araya geldi.

        Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan grup, sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdüler.

        Grup, burada Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi, zulüm altındaki Filistin halkı için dualar etti.

        İHH Üyesi Veli Çinkaya, yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Kudüs mücadelesine destek verilmesi ve Kudüs'e sahip çıkılması gerektiğini vurguladığını söyledi.

        Çinkaya, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 39 bin 480'den fazla Filistinlinin şehit olduğunu, yaklaşık 91 bin 128 kişinin yaralandığını belirtti. Gazze'nin harabe durumuna dikkat çekerek, gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısına işaret etti.

        Heniyye'nin İran'da suikast sonucu şehit olduğunu belirten Çinkaya, "Allah yolunda şehit olmak en büyük şereftir. Gazze şehitler diyarıdır. Bugün şehitlerimize sahip çıkma ve onların yolunu takip etme günüdür." Dedi.

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